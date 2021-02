Covid, 13.908 casi e 316 morti: il bollettino del 12 febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Covid Italia, bollettino oggi 12 febbraio 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 13.908 Decessi: 316 Tamponi effettuati: 305.619 Terapie intensive: -31 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 402.174 casi totali: 2.697.296 Decessi: 93.045 Guariti: 2.202.077 Secondo il bollettino di oggi, venerdì 12 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.908 i nuovi casi, contro i 15.146 di ieri, e 316 i morti (ieri erano stati 391), a fronte di 305.619 tamponi effettuati (ieri erano stati 292.533). Leggi anche: 1. Quasi un caso Covid su 5 in Italia è legato alla variante inglese /2. Cambiano i colori ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021)Italia,oggi 12, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 13.908 Decessi: 316 Tamponi effettuati: 305.619 Terapie intensive: -31 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 402.174totali: 2.697.296 Decessi: 93.045 Guariti: 2.202.077 Secondo ildi oggi, venerdì 12, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.908 i nuovi, contro i 15.146 di ieri, e 316 i(ieri erano stati 391), a fronte di 305.619 tamponi effettuati (ieri erano stati 292.533). Leggi anche: 1. Quasi un casosu 5 in Italia è legato alla variante inglese /2. Cambiano i colori ...

