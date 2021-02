Costretto a dimettersi il presidente delle Olimpiadi di Tokyo | aveva usato frasi sessiste

glsiviero : Yoshiro Mori, il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, è stato costretto a dimettersi dop… - Sott_lazapp : @AntonelloZedda @Deiana_Luca9 Appena due mesi dopo, Leone costretto a dimettersi. - cmimm : @Nonha_stata @Markus70 @La_manina__ Nonhastata sei de coccio, la dialettica che usi è utile a confondere le cose, s… - STiburzio : @BarneyGumble_IT @ricpuglisi @CarloCalenda @matteorenzi Immaginiamo. Crisi. Sfiducia. Conte è costretto a dimetters… - PastoreLella : “Le donne parlano troppo” Costretto a dimettersi l’ottantatreenne Mori per una verità incontrovertibile -

Ultime Notizie dalla rete : Costretto dimettersi

Globalist.it

Si è dimesso il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshpoi iro Mori, dopo che alcune sue frasi sessiste avevano scatenato un putiferio internazionale. Parlando in una ...... investite in ultimo dallo scandalo che ha travolto Yoshiro Mori: l'anziano ex primo ministro giapponese, presidente del Comitato promotore dei giochi,per una raffica di frasi ...1 Rinviate causa Covid, falcidiate dalle esclusioni della ‘guerra mondiale’ sul doping e ora decapitate anche ai vertici dell’organizzazione. Non nascono decisamente sotto una buona stella le prossimi ...“La recrudescenza delle infezioni, oltre che la comparsa di nuove e più contagiose varianti del coronavirus – prosegue -, hanno costretto molti Stati membri a reintrodurre o inasprire le misure di con ...