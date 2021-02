Così sarà spiegata l’assenza di Samantha nel revival di Sex and The City: “Le amicizie finiscono” (Di venerdì 12 febbraio 2021) l’assenza di Samantha nel revival di Sex and The City è una delle grandi incognite che circondano il progetto And Just Like That. Annunciato con entusiasmo da Sarah Jessica Parker, che torna nei panni del suo personaggio più iconico al fianco di Kristin Davis e Cynthia Nixon, il nuovo show dovrà fare a meno di Kim Cattrall, da sempre contraria all’idea di tornare nel ruolo della libertina Jones. Il suo rifiuto non ha frenato l’interesse di HBO Max nel riportare in scena l’universo narrativo della serie di Darren Star e ora l’assenza di Samantha nel revival di Sex and The City diventa il grande tema da affrontare e risolvere per fissare la cornice del nuovo format. Se Parker, Davis e Nixon tornano nei panni dei rispettivi personaggi Carrie Bradshaw, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021)dineldi Sex and Theè una delle grandi incognite che circondano il progetto And Just Like That. Annunciato con entusiasmo da Sarah Jessica Parker, che torna nei panni del suo personaggio più iconico al fianco di Kristin Davis e Cynthia Nixon, il nuovo show dovrà fare a meno di Kim Cattrall, da sempre contraria all’idea di tornare nel ruolo della libertina Jones. Il suo rifiuto non ha frenato l’interesse di HBO Max nel riportare in scena l’universo narrativo della serie di Darren Star e oradineldi Sex and Thediventa il grande tema da affrontare e risolvere per fissare la cornice del nuovo format. Se Parker, Davis e Nixon tornano nei panni dei rispettivi personaggi Carrie Bradshaw, ...

tancredipalmeri : Fosse così, non mi stupirei stia succedendo lo stesso per Hakimi. Forse Conte non ha capito che sarà un campo mina… - ciropellegrino : #chickcorea se n'è andato e mi risuona in mente insieme a Pino Daniele. Un posto ci sarà Per questa solitudine Per… - borghi_claudio : Credo che anche solo pensare di candidare conte alle supplettive di Siena sia offensivo per la città... Poi per car… - GeneviveIncazz1 : @AmbrosinoSalva3 Anche secondo me sarà così - merimascherpa : @embecerto Pure io ma così sarà chiaro a tutti dove volevano andare a parare -