Cos'è rimasto del partito dei "diversi" (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo guidato da Dracula , già presidente dei banchieri europei, e che ci veda alleati " oltre che con il Pd, con Renzi e con quel Salvini che un anno e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo guidato da Dracula , già presidente dei banchieri europei, e che ci veda alleati " oltre che con il Pd, con Renzi e con quel Salvini che un anno e ...

____clod : A volte quello che ami finisce per ferirti Cos'è rimasto davvero di me? Fuori c'è il sole, ma ho comunque dentro un… - quellosottone : cos'é rimasto davvero di me? - miricordodinoi : cos’è rimasto davvero di me? - IAIonline : RT @AffInt: ????L'#11febbraio di 10 anni fa, dopo 18 giorni di proteste che ne chiedevano a gran voce le dimissioni, finì il regime di Mubara… - AffInt : ????L'#11febbraio di 10 anni fa, dopo 18 giorni di proteste che ne chiedevano a gran voce le dimissioni, finì il regi… -