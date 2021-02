Corte dei Conti: Renzi e Verdini a processo nello stesso giorno (ma per due cause diverse) (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Corte dei Conti giudicherà nello stesso giorno, ma per cause diverse, Matteo Renzi e Denis Verdini. I due politici sono a a processo - le udienze sono fissate per il 24 febbraio - per danno erariale. Lo riferisce l'edizione fiorentina della Repubblica Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladeigiudicherà, ma per, Matteoe Denis. I due politici sono a a- le udienze sono fissate per il 24 febbraio - per danno erariale. Lo riferisce l'edizione fiorentina della Repubblica

