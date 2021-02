CorSport: Serie A, 10 club boicottano il voto sui diritti tv per forzare la mano sui fondi (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Serie A non è arrivata ad una decisione sui diritti tv. Ieri c’è stato un nuovo rinvio. Il Corriere dello Sport scrive di una Lega spaccata in due sui fondi e, di conseguenza, anche sulla scelta tra Dazn e Sky. “Ma non perché ci sia una divisione tra Dazn e Sky. Anzi, la prima resta in netto vantaggio e, con ogni probabilità, avrebbe vinto se una decina di club non avessero “boicottato” la votazione. Con lo scopo, appunto, di forzare la mano sui fondi. Dalla Roma al Torino, più Bologna, Sassuolo, Parma, Genoa, Sampdoria, Benevento, Crotone, Spezia: vorrebbero tutti legarsi alla cordata Cvc-Advent-Fsi e sono convinti che una scelta immediata di Dazn avrebbe voluto dire chiudere definitivamente la porta ai fondi. Invece, confortati dagli stessi Cvc, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) LaA non è arrivata ad una decisione suitv. Ieri c’è stato un nuovo rinvio. Il Corriere dello Sport scrive di una Lega spaccata in due suie, di conseguenza, anche sulla scelta tra Dazn e Sky. “Ma non perché ci sia una divisione tra Dazn e Sky. Anzi, la prima resta in netto vantaggio e, con ogni probabilità, avrebbe vinto se una decina dinon avessero “boicottato” la votazione. Con lo scopo, appunto, dilasui. Dalla Roma al Torino, più Bologna, Sassuolo, Parma, Genoa, Sampdoria, Benevento, Crotone, Spezia: vorrebbero tutti legarsi alla cordata Cvc-Advent-Fsi e sono convinti che una scelta immediata di Dazn avrebbe voluto dire chiudere definitivamente la porta ai. Invece, confortati dagli stessi Cvc, ...

