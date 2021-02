Coronavirus: zona arancione, rossa e gialla. Ecco i cambi. Indice Rt nazionale a 0.95 (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’ISS comunica che la variante inglese rappresenta il 18% dei contagi da Coronavirus in Italia. Sale a 0,95 l’Indice Rt nazionale. Alcune Regioni passeranno in zona arancio e viene prorogato il divieto di spostamento fra Regioni. L’incidenza della “variante inglese” del Coronavirus in Italia è pari al 17,8% dei casi. È questo il risultato preliminare di una flash survey condotta condotta dall’ISS e dal Ministero della Salute in collaborazione con i laboratori regionali. In Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania sopra il 20%. Pertanto, ci si attende che la variante inglese del Coronavirus diventi presto la variante dominante nel continente. A renderlo noto è lo stesso ISS, nella sua conferenza stampa del 12 Febbraio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’ISS comunica che la variante inglese rappresenta il 18% dei contagi dain Italia. Sale a 0,95 l’Rt. Alcune Regioni passeranno inarancio e viene prorogato il divieto di spostamento fra Regioni. L’incidenza della “variante inglese” delin Italia è pari al 17,8% dei casi. È questo il risultato preliminare di una flash survey condotta condotta dall’ISS e dal Ministero della Salute in collaborazione con i laboratori regionali. In Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania sopra il 20%. Pertanto, ci si attende che la variante inglese deldiventi presto la variante dominante nel continente. A renderlo noto è lo stesso ISS, nella sua conferenza stampa del 12 Febbraio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale ...

