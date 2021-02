Coronavirus, Renzo Piano riceve la prima dose di vaccino: “Dico a miei coetanei, fatelo. È importante per voi e per gli altri” – Video (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi vorrei rivolgere ai miei coetanei: fate il vaccino, fatelo perché è importante per voi e per gli altri”. Così Renzo Piano, architetto e senatore a vita di 83 anni, ha accettato di tornare da Parigi nella sua Genova per fare da testimonial del Piano vaccinale per gli over 80: “A me ha fatto ricordare quando eravamo bambini, il vaccino era un dono prezioso che si aspettava con ansia, e ha funzionato. Se siamo qui è perché ha funzionato e ci ha protetti – ha commentato al termine della vaccinazione – C’era la poliomielite, il tetano, l’epatite b, il morbillo, se siamo qui a parlarne perché quei vaccini sono stati efficaci. Fate il vaccino, fidiamoci della medicina”. Regione più anziana d’Italia, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi vorrei rivolgere ai: fate ilperché èper voi e per gli”. Così, architetto e senatore a vita di 83 anni, ha accettato di tornare da Parigi nella sua Genova per fare da testimonial delvaccinale per gli over 80: “A me ha fatto ricordare quando eravamo bambini, ilera un dono prezioso che si aspettava con ansia, e ha funzionato. Se siamo qui è perché ha funzionato e ci ha protetti – ha commentato al termine della vaccinazione – C’era la poliomielite, il tetano, l’epatite b, il morbillo, se siamo qui a parlarne perché quei vaccini sono stati efficaci. Fate il, fidiamoci della medicina”. Regione più anziana d’Italia, la ...

