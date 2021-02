Coronavirus: Regione Lombardia, dal 18 febbraio vaccinabili 726mila over80 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Sono 726mila gli ultraottantenni che potranno essere vaccinati a partire da giovedì 18 febbraio in Lombardia, dopo aver manifestato la propria adesione da lunedì 15, attraverso i diversi canali messi a disposizione: il portale dedicato di Regione Lombardia vaccinazionicovid.servizirl.it, attivo dalle ore 13, il proprio medico di famiglia o le farmacie. Gli appuntamenti per la somministrazione saranno fissati e comunicati in base alle dosi di vaccino che la struttura del Commissario Arcuri metterà a disposizione per le persone che rientrano in questa categoria, denominata "1 ter". Al momento si tratta di Pfizer e Moderna e secondo le previsioni di consegna si ipotizza di poter concludere la prima dose entro la settimana del 29 marzo. Il cronoprogramma, illustrato ieri anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Sonogli ultraottantenni che potranno essere vaccinati a partire da giovedì 18in, dopo aver manifestato la propria adesione da lunedì 15, attraverso i diversi canali messi a disposizione: il portale dedicato divaccinazionicovid.servizirl.it, attivo dalle ore 13, il proprio medico di famiglia o le farmacie. Gli appuntamenti per la somministrazione saranno fissati e comunicati in base alle dosi di vaccino che la struttura del Commissario Arcuri metterà a disposizione per le persone che rientrano in questa categoria, denominata "1 ter". Al momento si tratta di Pfizer e Moderna e secondo le previsioni di consegna si ipotizza di poter concludere la prima dose entro la settimana del 29 marzo. Il cronoprogramma, illustrato ieri anche ...

