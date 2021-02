Coronavirus: la variante inglese in Italia rappresenta quasi un caso su 5 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Indagine a campione su oltre 3.500 tamponi commissionata da ministero della Salute e Iss per mappare la diffusione della variante inglese. Diffusione più alta delle attese Leggi su corriere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Indagine a campione su oltre 3.500 tamponi commissionata da ministero della Salute e Iss per mappare la diffusione della. Diffusione più alta delle attese

repubblica : ?? Coronavirus, scoperta la variante inglese in un quinto dei casi italiani - eziomauro : Coronavirus, scoperta variante inglese in un quinto dei casi italiani - fanpage : 'Situazione pesante, molto pesante' Massimo Galli lancia l'allarme sulla variante inglese. - GanetheGreat : RT @Miti_Vigliero: Per una assai dettagliata analisi della preoccupante e rapida diffusione della variante inglese nelle scuole italiane, a… -