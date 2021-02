Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 12 febbraio. Dati e contagi Covid delle regioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia . oggi è venerdì e i Dati del bollettino si assommano al report dell'Istituto superiore ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Appuntamento quotidiano con ildel ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia diinè venerdì e idelsi assommano al report dell'Istituto superiore ...

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - MediasetTgcom24 : Variante inglese, in Italia colpisce un positivo su 5 #covid - leggoit : Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 febbraio: i dati alle 17. Continua il calo in Veneto - Robbetta : RT @andcapocci: Con 3 giorni di ritardo rispetto all'Italia, il 9/2 anche gli USA hanno autorizzato per uso d'emergenza il cocktail di anti… -