Coronavirus Italia, il bollettino del 12 febbraio 2021: 13.908 nuovi casi, 316 i decessi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 13.908 nuovi casi di Coronavirus, e 316 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 13.908 (ieri 15.146) casi testati: 93062 (ieri 102.605) Tamponi (diagnostici e di controllo): 305.619 (ieri 292.533) molecolari: 170972 di cui 12728 positivi pari al 7.4% (ieri 8.1%) rapidi: 134647 di cui 1165 positivi pari al 0.86% (ieri 1.09%) Attualmente positivi: 402.174 (ieri 405.019) Ricoverati: 18.736, -206 (ieri -338) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.095, -31, 153 nuovi (ieri 2.126, -2, 151 nuovi) Totale casi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 13.908di, e 316 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 13.908 (ieri 15.146)testati: 93062 (ieri 102.605) Tamponi (diagnostici e di controllo): 305.619 (ieri 292.533) molecolari: 170972 di cui 12728 positivi pari al 7.4% (ieri 8.1%) rapidi: 134647 di cui 1165 positivi pari al 0.86% (ieri 1.09%) Attualmente positivi: 402.174 (ieri 405.019) Ricoverati: 18.736, -206 (ieri -338) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.095, -31, 153(ieri 2.126, -2, 151) Totale...

