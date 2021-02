Coronavirus, Iss: quasi 1 caso su 5 in Italia positivo alla variante inglese. Ordinanze locali e mini zone rosse per arginarla: la mappa dei focolai (Di venerdì 12 febbraio 2021) I primi tre casi accertati alle porte di Milano, l’allarme in Umbria che ha costretto mezza Regione alla zona rossa, i tamponi a tappeto nelle scuole delle Marche. Da nord a sud è partita la caccia alle mutazioni del Covid, considerate una minaccia non solo per la tenuta dei sistemi sanitari, ma anche per la seconda fase della campagna di vaccinazione ora ai nastri di partenza. L’Istituto superiore di sanità ha infatti avvertito che “la sudafricana e la brasiliana potrebbero diminuire l’efficacia del vaccino“, mentre quella britannica è molto più contagiosa rispetto al ceppo di Wuhan. Ora gli esperti sono pure in grado di fornire una prima stima della diffusione: circa un caso positivo su cinque in Italia risulta positivo alla variante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) I primi tre casi accertati alle porte di Milano, l’rme in Umbria che ha costretto mezza Regionezona rossa, i tamponi a tappeto nelle scuole delle Marche. Da nord a sud è partita la caccia alle mutazioni del Covid, considerate una minaccia non solo per la tenuta dei sistemi sanitari, ma anche per la seconda fase della campagna di vaccinazione ora ai nastri di partenza. L’Istituto superiore di sanità ha infatti avvertito che “la sudafricana e la brasiliana potrebbero diminuire l’efficacia del vaccino“, mentre quella britannica è molto più contagiosa rispetto al ceppo di Wuhan. Ora gli esperti sono pure in grado di fornire una prima stima della diffusione: circa unsu cinque inrisulta...

