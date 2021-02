Coronavirus, ISS-Ministero Salute: fase delicata, massima attenzione su varianti Covid (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Grande attenzione alle varianti del Covid, grande precauzione nelle politiche di prevenzione e controllo e la necessità di accelerare la campagna vaccinale. Sono le indicazioni emerse dal report di monitoraggio ISS-Ministero della Salute presentato in conferenza stampa dal presidente dell’Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, e dal direttore della Prevenzione del Ministero, Gianni Rezza. “Siamo in una fase molto delicata dell’epidemia, con circolazione diffusa delle varianti che sono più trasmissibili. Ci sono dunque segnali di controtendenza ed è necessaria grande precauzione. Ci potrebbe essere una crescita di nuovi casi se non si rafforzano le misure. Ci sono 2 regioni a rischio alto e un Rt che risale a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Grandealledel, grande precauzione nelle politiche di prevenzione e controllo e la necessità di accelerare la campagna vaccinale. Sono le indicazioni emerse dal report di monitoraggio ISS-dellapresentato in conferenza stampa dal presidente dell’Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, e dal direttore della Prevenzione del, Gianni Rezza. “Siamo in unamoltodell’epidemia, con circolazione diffusa delleche sono più trasmissibili. Ci sono dunque segnali di controtendenza ed è necessaria grande precauzione. Ci potrebbe essere una crescita di nuovi casi se non si rafforzano le misure. Ci sono 2 regioni a rischio alto e un Rt che risale a ...

