MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: indice Rt nazionale sale a 0,95 #rt - istsupsan : ?? VARIANTI #COVID19: ON LINE NUOVA SEZIONE DEL PORTALE #ISS ??I virus, in particolare quelli a #Rna come i… - MariaStellabra : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19, il monitoraggio settimanale #ISS-Ministero della Salute. Incidenza sotto la soglia solo in Sardegna e V… - konstantinaBel3 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19, il monitoraggio settimanale #ISS-Ministero della Salute. Incidenza sotto la soglia solo in Sardegna e V… - infoitscienza : Coronavirus, Iss: In Italia 17,8% infezioni dovute a variante inglese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iss

...test posivi per capire appunto in quanti sono stati colpiti dalla variante inglese del. ... L'si aspetta una cifra simile qui da noi". La variante circola soprattutto nel centro del Paese,...Con questi vaccini, quindi - spiega l'- non viene somministrato alcun virus, né vivo né attenuato, e la sola proteina spike non può causare infezione o malattia. Nel caso di AstraZeneca il ...ROME, FEB 12 - The new, more contagious British variant of COVID-19 currently accounts for around one in five of the new cases of the coronavirus in Italy, according to a survey by the regional govern ...L’indice Rt in Italia sale a 0.95. Lo apprende Adnkronos Salute al termine della riunione della Cabina di regia sull’emergenza coronavirus. La scorsa ...