Coronavirus | indice Rt | variante inglese e Regioni | le novità

Leggi su viagginews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Cosa cambia questa settimana per quanto riguarda l’emergenza dell’Iss.importanti emergono in queste ore dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha messo a punto il bollettino settimanale per quel che concerne l’Rt. Come era ampiamente preventivabile, sebbene comunque con dati inferiori a quelli preoccupanti di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com