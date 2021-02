Coronavirus in Italia, il bollettino dell’12 febbraio: tasso di positività al 4,5% (Di venerdì 12 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, registrano 13.908 casi e 316 vittime. Ancora alti i numeri dei contagi, così come i dati sui decessi. tasso di positività al 4,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 402.174, con un decremento di solo -2.845. 153 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.422 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Cala ancora rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.280 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 122021, registrano 13.908 casi e 316 vittime. Ancora alti i numeri dei contagi, così come i dati sui decessi.dial 4,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 402.174, con un decremento di solo -2.845. 153 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.422 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Cala ancora rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.280 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ...

