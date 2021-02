Coronavirus: in Italia 17,8% infezioni da variante inglese, indagine Iss-ministero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - "A livello nazionale la stima di prevalenza della cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8%", secondo i risultati preliminari di una 'flash survey' condotta da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali. Per l'indagine - informa l'Iss in una nota - è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi a Covid-19 e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 8 febbraio. I campioni analizzati sono stati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 Regioni e Pa, ripartiti in base alla popolazione. "Il risultato medio è in linea con quello di altre survey ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - "A livello nazionale la stima di prevalenza della cosiddettadel virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8%", secondo i risultati preliminari di una 'flash survey' condotta da Istituto superiore di sanità edella Salute, insieme ai laboratori regionali. Per l'- informa l'Iss in una nota - è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi a Covid-19 e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare deldella Salute dello scorso 8 febbraio. I campioni analizzati sono stati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 Regioni e Pa, ripartiti in base alla popolazione. "Il risultato medio è in linea con quello di altre survey ...

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - MediasetTgcom24 : Variante inglese, in Italia colpisce un positivo su 5 #covid - leggoit : Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 febbraio: i dati alle 17. Continua il calo in Veneto - Robbetta : RT @andcapocci: Con 3 giorni di ritardo rispetto all'Italia, il 9/2 anche gli USA hanno autorizzato per uso d'emergenza il cocktail di anti… -