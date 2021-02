Coronavirus in Campania | i dati dell’11 febbraio | 1 637 nuovi positivi e 583 guariti

(Di venerdì 12 febbraio 2021)in: il bollettino di ieri 11dell’unità di Crisi regionale riporta 1.637su 18.393 tamponi effettuati. Balzo in avanti per la curva dei contagi dain. Secondo idell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.637 (di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi)

100x100Napoli : Il bollettino relativo alla #Campania. - MundoNapoli : Coronavirus, ecco il bollettino odierno diramato dalla Regione Campania. - Napoliflash24 : Coronavirus curva dei contagi in salita in Campania: 1.637 nuovi positivi - - condorbox : Coronavirus Campania, oggi 1.637 nuovi casi e 15 morti: il bollettino #news - Tele_Nicosia : Coronavirus Campania, oggi 1.637 nuovi casi e 15 morti: il bollettino -

I timori che il coronavirus possa tornare a correre anche sulla spinta delle varianti trova qualche ... Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ... oltre alla Sicilia, si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ... scrive l'AdnKronos Salute al termine della riunione della Cabina di regia sull'emergenza ... Sul fronte della pandemia sono in arrivo molte novità, quasi tutte negative. La circolazione del virus, infatti, ha ripreso a correre. L'indice Rt sta salendo e alcune Regioni ...