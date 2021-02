Coronavirus, il bollettino di oggi 12 febbraio: 13.908 nuovi casi e 316 vittime (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono stati 305.619 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia con un tasso di positività del 4,5% (ieri 5,1%, lo 0,6 in più di oggi). Ieri erano stati 391 i decessi e 15.146 i nuovi casi Leggi su repubblica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono stati 305.619 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia con un tasso di positività del 4,5% (ieri 5,1%, lo 0,6 in più di). Ieri erano stati 391 i decessi e 15.146 i

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - LegaSalvini : #MORATTI: 'PER I VACCINI IL PIANO DI #ARCURI NON BASTA, VALUTIAMO ACQUISTI AUTONOMI' - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 febbraio: 13.908 nuovi casi, i morti sono 316 - calciomercatoit : ??#Coronavirus - il bollettino del #12febbraio - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia: 13.908 nuovi casi e 316 morti, il tasso di positività cala al 4,55%: bollettino 12 febbraio -