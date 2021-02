Coronavirus, i numeri in chiaro della settimana. Sebastiani (Cnr): «Stiamo commettendo gli stessi errori. Il virus va anticipato» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il cammino del Coronavirus, in Italia, ha raggiunto nelle scorse tre settimane una fase di stallo. Nelle ultime 24 ore sono stati conteggiati 13.908 nuovi casi contro i 15.146 di ieri e i 12.956 del giorno prima. Il totale è di 2.697.296 contagiati dall’inizio della pandemia. Dai dati diffusi dal ministero della Salute e della Protezione Civile, le vittime nell’ultima giornata sono state 316 contro le 391 di ieri. La quota dei decessi, in quasi un anno di pandemia, si attesta a 93.045. Le curve dei ricoverati con sintomi e dei pazienti nelle terapie intensive «sono entrambe piatte», come spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. A preoccupare, però, è la curva dei nuovi ingressi in terapia intensiva che, invece, è in salita. Intanto, nell’ultima settimana, «la ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il cammino del, in Italia, ha raggiunto nelle scorse tre settimane una fase di stallo. Nelle ultime 24 ore sono stati conteggiati 13.908 nuovi casi contro i 15.146 di ieri e i 12.956 del giorno prima. Il totale è di 2.697.296 contagiati dall’iniziopandemia. Dai dati diffusi dal ministeroSalute eProtezione Civile, le vittime nell’ultima giornata sono state 316 contro le 391 di ieri. La quota dei decessi, in quasi un anno di pandemia, si attesta a 93.045. Le curve dei ricoverati con sintomi e dei pazienti nelle terapie intensive «sono entrambe piatte», come spiega il matematico del Cnr Giovanni. A preoccupare, però, è la curva dei nuovi ingressi in terapia intensiva che, invece, è in salita. Intanto, nell’ultima, «la ...

