Coronavirus, Giani: «Toscana arancione, non ho potuto far nulla». Ristoranti: addio San Valentino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche la Toscana diventa arancuione da domenica 14 febbraio, San Valentino. E nessuna possibilità, nemmeno da parte della Regione, di spostare l'orario della zona arancione in modo da salvare almeno le prenotazioni dei Ristoranti per la festa degli innamorati. Niente da fare: solo asporto: saltate tutte le prenotazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

