**Coronavirus: Francia vuole proporre una sola dose a chi è già stato colpito da infezione'** (Di venerdì 12 febbraio 2021) Parigi, 12 feb. (Adnkronos) - Le autorità sanitarie francesi hanno raccomandato "di proporre una sola dose" di vaccino anti-Covid-19 alle persone "già colpite dall'infezione', primo Paese a farlo. Le persone guarite dal Covid-19 "hanno già elaborato in occasione dell'infezione una memoria immunitaria. La dose unica svolgerà il ruolo di richiamo", spiega la Has, Alta autorità della salute in un parere che deve ancora essere approvato dal governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Parigi, 12 feb. (Adnkronos) - Le autorità sanitarie francesi hanno raccomandato "diuna" di vaccino anti-Covid-19 alle persone "già colpite dall'', primo Paese a farlo. Le persone guarite dal Covid-19 "hanno già elaborato in occasione dell'una memoria immunitaria. Launica svolgerà il ruolo di richiamo", spiega la Has, Alta autorità della salute in un parere che deve ancora essere approvato dal governo.

