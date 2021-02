Coronavirus | De Luca | «Ospedali quasi saturi | senza misure stringenti la Campania tornerà arancione» – Il video

(Di venerdì 12 febbraio 2021) «Se il prossimo fine settimana non ci sarannonazionali credo che diventerà inevitabile uscire dalla zona gialla». Lo ha detto il governatore della RegioneVincenzo Dein una diretta su Facebook, commentando la situazione dei contagi danel territorio. «Abbiamo visto quello che è successo nei giorni scorsi, soprattutto nei fine settimana», ha proseguito De. «Abbiamo di nuovo le corsie dei nostriingolfate e ci stiamo avviando alla saturazione delle terapie intensive con il pericolo delle varianti, delle quali non siamo in grado di capire il livello di diffusione e pericolosità: abbiamo una situazione delicata».: Facebook/vincenzode.it Leggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca

