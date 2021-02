Coronavirus, convocato per oggi il Consiglio dei ministri per prorogare fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra Regioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ stato convocato alle 15 di oggi il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto anti-Covid. Il provvedimento con ogni probabilità prorogherà fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra Regioni, come era stato già anticipato nei giorni scorsi (leggi l’articolo). Il decreto, sollecitato anche dalle Regioni, oltre che dal Cts, sarà adottato dall’Esecutivo ancora in caro, dunque sotto la presidente del premier dimissionario, Giuseppe Conte. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ statoalle 15 diildeiper approvare il nuovo decreto anti-Covid. Il provvedimento con ogni probabilità prorogheràal 5iltra, come era stato già anticipato nei giorni scorsi (leggi l’articolo). Il decreto, sollecitato anche dalle, oltre che dal Cts, sarà adottato dall’Esecutivo ancora in caro, dunque sotto la presidente del premier dimissionario, Giuseppe Conte. L'articolo LA NOTIZIA.

