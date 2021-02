Coronavirus, che zona è oggi. La Germania prolunga il lockdown fino al 7 marzo. Casini positivo – LIVE (Di venerdì 12 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 14.40 – Coronavirus, variante inglese in un quinto dei casi in Italia Coronavirus14.20 – Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: indice Rt a 0.95 Coronavirus14.25 – Pierferdinando Casini positivo al Coronavirus Pierferdinando Casini positivo al Coronavirus. Il politico ha pochi sintomi ed è in isolamento. 14.20 – Varianti Covid, i nuovi sintomi della malattia 10.00 – Covid, la variante inglese e i focolai nelle scuole: i bambini rischiano di più? Cosa ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 14.40 –, variante inglese in un quinto dei casi in Italia14.20 –, il monitoraggio dell’Iss: indice Rt a 0.9514.25 – PierferdinandoalPierferdinandoal. Il politico ha pochi sintomi ed è in isolamento. 14.20 – Varianti Covid, i nuovi sintomi della malattia 10.00 – Covid, la variante inglese e i focolai nelle scuole: i bambini rischiano di più? Cosa ...

Pontifex_it : Nella #GiornatadelMalato riserviamo una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono. Il pen… - WRicciardi : Stiamo sottovalutando le varianti del virus. Ed è un errore enorme | Paolo Giordano - Affaritaliani : 'Qualunque sia la spiegazione, è comunque un dato che non siamo più in emergenza da un mese' L'ANALISI CHOC… - Cinquantenni : RT @La7tv: #lariachetira Il farmacologo Silvio #Garattini: 'Bisogna fare in fretta, alcune varianti potrebbero non essere più sensibili al… - Dorian221190 : RT @BabboleoNews: #Coronavirus, Toti tenta la carta “zona di #rischio provinciale” per evitare l’#arancione su tutta la #Liguria. L'inciden… -