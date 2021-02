Coronavirus | Cdm su dl proroga spostamenti alle 15

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - E' stato convocato per oggi,ore 15, il Consiglio dei ministri chiamato a varare il nuovo decreto anti-Covid. Il provvedimento che, con ogni probabilità, prorogherà fino al 5 marzo il blocco deglitra Regioni, anche quelle 'gi'.

Nessun libera tutti: il divieto di spostarsi tra Regioni, gialle, arancioni o rosse che siano dovrebbe essere prorogato oltre la scadenza, fissata alla mezzanotte di lunedì 15 febbraio. Questa mattina dovrebbe esserci un Cdm, presieduto dal dimissionario Giuseppe Conte, per prorogare lo stop tra regioni, nell'ambito delle misure a contrasto del coronavirus.