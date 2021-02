Coronavirus, bollettino 12 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il bollettino del ministero della Salute registra 13.908 nuovi contagi su 305.619 tamponi processati (molecolari e antigenici). I decessi in un giorno sono 316. Calano ricoveri ordinari (- 206, ora 18.736) e terapie intensive (-31, ora 2.095). Covid Campania, nel Napoletano sindaco chiude anche scuole superiori Scuole di ogni ordine e grado chiuse da domani fino al 20 febbraio prossimo a Somma Vesuviana (Napoli), il cui sindaco, Salvatore Di Sarno, ha anche disposto la chiusura delle piazze cittadine per San Valentino e per il martedì grasso di Carnevale, ed il coprifuoco dalle 22 alle 5. La decisione, spiega il sindaco che aveva già disposto la chiusura delle scuole materne, elementari e medie, è stata presa dopo che l’unità di crisi della Regione Campania ha segnalato un “alert” per Somma Vesuviana, con un’incidenza di ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ildel ministero della Salute registra 13.908 nuovi contagi su 305.619 tamponi processati (molecolari e antigenici). I decessi in un giorno sono 316. Calano ricoveri ordinari (- 206, ora 18.736) e terapie intensive (-31, ora 2.095). Covid Campania, nel Napoletano sindaco chiude anche scuole superiori Scuole di ogni ordine e grado chiuse da domani fino al 20prossimo a Somma Vesuviana (Napoli), il cui sindaco, Salvatore Di Sarno, ha anche disposto la chiusura delle piazze cittadine per San Valentino e per il martedì grasso di Carnevale, ed il coprifuoco dalle 22 alle 5. La decisione, spiega il sindaco che aveva già disposto la chiusura delle scuole materne, elementari e medie, è stata presa dopo che l’unità di crisi della Regione Campania ha segnalato un “alert” per Somma Vesuviana, con un’incidenza di ...

