Coronavirus: Aipo e Fimmg, 'Nac, vitamina C e D aiuto per pazienti' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - "Recentemente, numerosi articoli hanno ipotizzato un ruolo dello stress ossidativo nel processo infiammatorio delle polmoniti virali e nelle polmoniti da Covid-19; a tal fine, sono in corso studi controllati per dimostrare questa ipotesi. Disponiamo invece di studi condotti sulle polmoniti batteriche, dove l'associazione tra antibiotico e la N-acetilcisteina (Nac) ha dimostrato di migliorare il decorso clinico dei pazienti proprio grazie all'effetto antiossidante della Nac, che è in grado di modulare il processo infiammatorio che si associa alla polmonite. Ma tra le 'armi' che abbiamo a disposizione contro il Covid ci sono anche la vitamina C e D, gli antinfiammatori, i cortisonici, gli anticorpi monoclonali e, ovviamente, i vaccini". Lo afferma all'Adnkronos Salute Adriano Vaghi, presidente degli pneumologi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - "Recentemente, numerosi articoli hanno ipotizzato un ruolo dello stress ossidativo nel processo infiammatorio delle polmoniti virali e nelle polmoniti da Covid-19; a tal fine, sono in corso studi controllati per dimostrare questa ipotesi. Disponiamo invece di studi condotti sulle polmoniti batteriche, dove l'associazione tra antibiotico e la N-acetilcisteina (Nac) ha dimostrato di migliorare il decorso clinico deiproprio grazie all'effetto antiossidante della Nac, che è in grado di modulare il processo infiammatorio che si associa alla polmonite. Ma tra le 'armi' che abbiamo a disposizione contro il Covid ci sono anche laC e D, gli antinfiammatori, i cortisonici, gli anticorpi monoclonali e, ovviamente, i vaccini". Lo afferma all'Adnkronos Salute Adriano Vaghi, presidente degli pneumologi ...

Giornaleditalia : Coronavirus: Aipo e Fimmg, 'possiamo seguire i pazienti a casa e in sicurezza' - Giornaleditalia : Coronavirus: Aipo e Fimmg, 'Nac, vitamina C e D aiuto per pazienti' - TV7Benevento : Coronavirus, Aipo e Fimmg: 'Nac, vitamina C e D aiuto per pazienti'... - TV7Benevento : Coronavirus, Aipo e Fimmg: 'Possiamo seguire i pazienti a casa e in sicurezza'... -