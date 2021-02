Coronavirus 12 febbraio | il dato aggiornato e la situazione

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - fanpage : 'Situazione pesante, molto pesante' Massimo Galli lancia l'allarme sulla variante inglese. - fanpage : ?? Pier Ferdinando Casini è positivo al Covid. - infoitinterno : Coronavirus, oltre 93mila morti in Italia. Il bollettino di venerdì 12 febbraio: 13.908 casi e 316 decessi - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 febbraio: 13.908 nuovi casi e 316 morti. L’indice di positività al 4,55… -

il di oggi 122021. Sono 13.908 i test positivi alin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.146. Le vittime oggi sono 316, ieri erano state ...La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 4,6%, i vaccinati al 122021. Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 12 febbraio. I casi nelle ultime 24 ore sono 13.908 (ieri 15.146) per complessivi 2.687.296 contagiati. In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus ... rapido -, in aumento di 305.619 rispetto all'11 febbraio. I casi testati sono finora 18.134.000, al netto ...