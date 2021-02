Coppa Italia: Milano-Venezia è la prima semifinale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarà Olimpia Milano-Umana Venezia la prima semifinale di Coppa Italia di basket. Nelle prime due sfide dei quarti della final eight, in corso di svolgimento al Forum di Assago, Milano travolge Reggio Emilia 80-52, mentre Venezia supera la Virtus Bologna 89-82 dopo un match avvincente fino all’ultimo. Olimpia Milano-Reggio Emilia 80-52: cosa è successo? Match senza storia con i meneghini che ipotecano la vittoria già dopo i primi due periodi. Dopo l’iniziale vantaggio di Reggio Emilia, si scatenano Punter e Delaney, autori di ben 19 punti in due. Il.vantaggio diventa ancora più ampio a metà incontro(41-22). Il secondo tempo è pura amministrazione per le Scarpette Rosse che però continuano ad infierire arrivando addirittura a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarà Olimpia-Umanaladidi basket. Nelle prime due sfide dei quarti della final eight, in corso di svolgimento al Forum di Assago,travolge Reggio Emilia 80-52, mentresupera la Virtus Bologna 89-82 dopo un match avvincente fino all’ultimo. Olimpia-Reggio Emilia 80-52: cosa è successo? Match senza storia con i meneghini che ipotecano la vittoria già dopo i primi due periodi. Dopo l’iniziale vantaggio di Reggio Emilia, si scatenano Punter e Delaney, autori di ben 19 punti in due. Il.vantaggio diventa ancora più ampio a metà incontro(41-22). Il secondo tempo è pura amministrazione per le Scarpette Rosse che però continuano ad infierire arrivando addirittura a ...

GoalItalia : La finale di Coppa Italia sarà Juve-Atalanta ?? Appuntamento il 19 maggio ?? - 433 : Atalanta are Coppa Italia finalists ?? ???? - acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - MoliPietro : Coppa Italia: Milano-Venezia è la prima semifinale - MyFSO : RT @JacobacciIP: Amazon lancia anche in Italia il servizio IP Accelerator. Lamberto Coppa racconta ad Altalex il processo di selezione che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Probabili formazioni Napoli Juventus/ Diretta tv: emergenza per Gattuso

Il Napoli di Gennaro Gattuso infatti arriva da una situazione difficile, che l'eliminazione in Coppa Italia non ha certo aiutato a migliorare, ma tutto sommato in campionato è ancora pienamente in ...

Happy Casa Brindisi - Allianz Pallacanestro Trieste Basket maschile, final eight di coppa Italia: quarti di finale

Entra in scena l'Happy Casa Brindisi. La formazione di Vitucci, che nelle ultime edizdella coppa Italia si è comportata splendidamente, affronta l'Allianz Pallacanestro Trieste (ore 18, diretta TV Rausport HD) sul parquet del Forum di Assago, sede quest'anno della final eight. Ieri le prime ...

Finale di Coppa Italia 2020-2021, dove e quando si gioca: la data e lo stadio Sport Fanpage Coppa Italia: Milano-Venezia è la prima semifinale

Milano-Venezia è la prima semifinale di Coppa Italia di basket avendo battuto rispettivamente Reggio Emilia e Virtus Bologna ...

Coppa Italia, Atalanta-Napoli 2-0 al 45'

Game set and match, con l'Atalanta che vola così di nuovo in finale dopo quella persa nel 2019 contro la Lazio. Questa volta l'avversario sarà la Juventus e il 19 maggio sarà una gara tutta da vivere.

Il Napoli di Gennaro Gattuso infatti arriva da una situazione difficile, che l'eliminazione innon ha certo aiutato a migliorare, ma tutto sommato in campionato è ancora pienamente in ...Entra in scena l'Happy Casa Brindisi. La formazione di Vitucci, che nelle ultime edizdellasi è comportata splendidamente, affronta l'Allianz Pallacanestro Trieste (ore 18, diretta TV Rausport HD) sul parquet del Forum di Assago, sede quest'anno della final eight. Ieri le prime ...Milano-Venezia è la prima semifinale di Coppa Italia di basket avendo battuto rispettivamente Reggio Emilia e Virtus Bologna ...Game set and match, con l'Atalanta che vola così di nuovo in finale dopo quella persa nel 2019 contro la Lazio. Questa volta l'avversario sarà la Juventus e il 19 maggio sarà una gara tutta da vivere.