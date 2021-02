Coppa Italia | la finale 2021 Juventus-Atalanta all’Olimpico di Roma | Uefa pronta alla deroga

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Laditracon ogni probabilità si disputeràdi.La Figc ha ottenuto nella giornata di ieri unadall', ancora da formalizzare, che consentirà di disputare laditra. L'impianto capitolino infatti, in vista dell'Europeo di cui ospiterà la partita inaugurale l'11 giugno, sarebbe dovuto essere libero già a partire dal 18 maggio. Questo il motivo che avrebbe spinto ad ipotizzare la disputa della gara, in programma il prossimo 19 maggio, allo stadio "San Siro" di Milano. L’ente europeo sarebbe intenzionato a concederla dato che avrebbe “occupato” lo ...

GoalItalia : La finale di Coppa Italia sarà Juve-Atalanta ?? Appuntamento il 19 maggio ?? - 433 : Atalanta are Coppa Italia finalists ?? ???? - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, NESSUN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO Dopo le tensioni nel finale di JUVENTUS-INTER… - SaverioPapisca : RT @Furiaceca_: Inter Napoli Coppa Italia , l'arbitro cerca di calmare Conte e Oriali (telecamere Juventus) ?? ???? - Peppe22940950 : @ValeSien4 @Roberto34218909 @AleAntinelli @pisto_gol @capuanogio La Verità è che un allenatore come Pirlo senza es… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Sport Fanpage

... si conoscono le squadre che si affronteranno, ovvero Juventus - che ha eliminato l'Inter - ed Atalanta che ha superato il Napoli ed ora pare certa anche la sede per la finale di. ......Moratti ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo spiacevole episodio tra Antonio Conte e il presidente bianconero Andrea Agnelli avvenuto nel corso della semifinale di ritorno di...Gennaro Gattuso sembra in procinto di lasciare il Napoli: a fine anno c'è la possibilità di andare alla Fiorentina ...Per il calciomercato del Milan, Matteo Pessina sarebbe un valido affare e soprattutto una pedina decisamente importante per il centrocampo dei rossoneri, per rinforzarsi in vista della possibile pross ...