Coppa Italia | Juventus-Atalanta | scelta la sede per la Finale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 19 maggio 2021, per ladi, si troveranno di fronte ladi Andrea Pirlo e l’di Gian Piero Gasperini. I bianconeri, infatti, hanno superato in semil’Inter di Antonio Conte, mentre i nerazzurri hanno eliminato il Napoli di Gennaro Gattuso. Nel frattempo, la Lega Calcio, ha stabilito lain cui le due squadre si affronteranno tra tre mesi. Inizialmente la sfida era prevista a S.Siro, a Milano. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfuma il colpo “Galactico” Mancherebbe ancora l’ufficialità ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, la gara dovrebbe invece giocarsi all’Olimpico di Roma. Resterebbe però da convincere l’UEFA, che vorrebbe l’impianto della Capitale a disposizione dal 18 maggio in vista della ...

... che ha anche commentato la lite tra l'attuale allenatore lombardo e il presidente della Juventus Andrea Agnelli nella scorsa sfida di. " Fra Antonio Conte e Andrea Agnelli c'è una ...L'Atalanta finalista digioca a casa di un Cagliari in picchiata (non vince da tre mesi e ha preso un punto nelle ultime otto gare). Turno favorevole alle due sorprese aspiranti all'...Scendono in campo oggi al Mediolanum Forum di Assago le squadre dislocate sul lato destro del tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Iniziano alle ore 18:00 Happy Casa Brindisi e ...Dovremo dare il meglio e avere buone percentuali di realizzazione, la Reyer tutti sanno cosa fare: così il coach dell'Olimpia alla vigilia della semifinale di Coppa Italia.