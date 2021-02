Cooperativa riduce l’orario di lavoro: dovrà pagare tutto lo stipendio. Il tribunale: “Rischio d’impresa non può gravare sui lavoratori” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Denunciò le violenze a cui aveva assistito nella casa dove prestava assistenza domiciliare a una persona ammalata e di tutta risposta le è stato decurtato lo stipendio. È accaduto a Taranto a una donna, Tina Bianco, assunta da una Cooperativa che dopo la segnalazione della donna ridusse il suo monte ore di lavoro e che ora il tribunale del lavoro ha condannato stabilendo che non si può scaricare sui dipendenti il “Rischio di impresa”. La sentenza, emessa dal giudice Raffaele Ciquera, ha inoltre condannato la stessa Cooperativa a risarcire anche un’altra dipendente, Tina Spalluto, che per anni aveva offerto assistenza domiciliare a una persona ammalata fino alla morte di quest’ultima: da quel momento, anche a lei, l’azienda aveva tagliato le ore lavorative e quindi lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Denunciò le violenze a cui aveva assistito nella casa dove prestava assistenza domiciliare a una persona ammalata e di tutta risposta le è stato decurtato lo. È accaduto a Taranto a una donna, Tina Bianco, assunta da unache dopo la segnalazione della donna ridusse il suo monte ore die che ora ildelha condannato stabilendo che non si può scaricare sui dipendenti il “di impresa”. La sentenza, emessa dal giudice Raffaele Ciquera, ha inoltre condannato la stessaa risarcire anche un’altra dipendente, Tina Spalluto, che per anni aveva offerto assistenza domiciliare a una persona ammalata fino alla morte di quest’ultima: da quel momento, anche a lei, l’azienda aveva tagliato le ore lavorative e quindi lo ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Cooperativa riduce l’orario di lavoro: dovrà pagare tutto lo stipendio. Il tribunale: “Rischio d’impresa non può grava… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cooperativa riduce l’orario di lavoro: dovrà pagare tutto lo stipendio. Il tribunale: “Rischio d’impresa non può grava… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Cooperativa riduce l’orario di lavoro: dovrà pagare tutto lo stipendio. Il tribunale: “Rischio d’impresa non può grava… - fattoquotidiano : Cooperativa riduce l’orario di lavoro: dovrà pagare tutto lo stipendio. Il tribunale: “Rischio d’impresa non può gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooperativa riduce 'Una quota del Recovery Fund per realizzare un Piano Nazionale per l'infanzia'

È anche in questo modo che si fa concreta antimafia e si riduce il rischio di nuovi episodi come ... Kolibrì ), Andrea Morniroli (Cooperativa Dedalus) , Anna Riccardi ( Fondazione Famiglia di Maria ), ...

A Milano la Repubblica del Design punta sull'economia circolare per il prossimo Fuorisalone

Questo giova non solo al nostro ambiente, ma riduce la dipendenza accorciando e diversificando la ... BovisAttiva, Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale, la start - up innovativa società benefit ...

Cooperativa riduce l’orario di lavoro: dovrà pagare tutto lo stipendio Il Fatto Quotidiano PROGETTO PASTURS

Il progetto, nato su iniziativa del Parco delle Orobie Bergamasche, di WWF Bergamo-Brescia, di Coldiretti Bergamo e della Cooperativa Sociale Eliante Onlus, intende mitigare il rischio per i pastori d ...

Riaprono le Catacombe San Gennaro, da Hawaii prima turista

Viene dalle Hawaii la prima visitatrice, nel giorno della riapertura, delle Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso a Napoli, rimaste chiuse da tre mesi a causa del Covid. (ANSA) ...

È anche in questo modo che si fa concreta antimafia e siil rischio di nuovi episodi come ... Kolibrì ), Andrea Morniroli (Dedalus) , Anna Riccardi ( Fondazione Famiglia di Maria ), ...Questo giova non solo al nostro ambiente, mala dipendenza accorciando e diversificando la ... BovisAttiva, Bepart SocietàImpresa Sociale, la start - up innovativa società benefit ...Il progetto, nato su iniziativa del Parco delle Orobie Bergamasche, di WWF Bergamo-Brescia, di Coldiretti Bergamo e della Cooperativa Sociale Eliante Onlus, intende mitigare il rischio per i pastori d ...Viene dalle Hawaii la prima visitatrice, nel giorno della riapertura, delle Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso a Napoli, rimaste chiuse da tre mesi a causa del Covid. (ANSA) ...