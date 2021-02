Convocati Torino per il Genoa: un rientro per Nicola. Sanabria ancora out (Di venerdì 12 febbraio 2021) Davide Nicola ha fatto le sue scelte per la gara di domani contro il Genoa: ecco i calciatori a disposizione del tecnico granata Davide Nicola ha fatto le sue scelte per la gara di domani contro il Genoa. Il tecnico granata avrà a disposizione una rosa di 23 calciatori da cui è assente ancora Sanabria. Rientra invece il terzino svizzero ex Milan Rodriguez mentre restano ancora alcuni dubbi di formazione soprattutto sul partner d’attacco di Belotti: ballottaggio Verdi-Zaza per Davide Nicola. CLICCA QUI PER I Convocati DEL Genoa ? Convocati Sono 23 i giocatori scelti da mister @DavideNicolaOff per #TorinoGenoa#SFT pic.twitter.com/XJO6DNeWcD — ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Davideha fatto le sue scelte per la gara di domani contro il: ecco i calciatori a disposizione del tecnico granata Davideha fatto le sue scelte per la gara di domani contro il. Il tecnico granata avrà a disposizione una rosa di 23 calciatori da cui è assente. Rientra invece il terzino svizzero ex Milan Rodriguez mentre restanoalcuni dubbi di formazione soprattutto sul partner d’attacco di Belotti: ballottaggio Verdi-Zaza per Davide. CLICCA QUI PER IDELSono 23 i giocatori scelti da mister @DavideOff per ##SFT pic.twitter.com/XJO6DNeWcD — ...

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Torino, i convocati per la gara di domani contro il Genoa - charliemchouse : Torino, i convocati per la gara di domani contro il Genoa - Toro_News : ? | CONVOCATI La lista dei #convocati di #TorinoGenoa di Davide #Nicola: un solo assente tra i granata - sportli26181512 : Convocati Torino: ancora fuori Sanabria, torna Rodriguez: Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha...… - TuttoFanta : ? #TORINO: tra i convocati di Nicola ancora out #Sanabria, torna disponibile #Rodriguez ?? -