Convocati Spezia-Milan: le scelte di Italiano e Pioli

Vincenzo Italiano e Stefano Pioli hanno diramato gli elenchi dei calciatori a disposizione per la gara del Picco: eccoli nel dettaglio Vincenzo Italiano e Stefano Pioli hanno diramato la lista dei Convocati per la gara di domani in programma al Picco. Ecco i Convocati dello Spezia: si rivede Riccardo Saponara. Portieri – Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.Difensori – Ramos, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell'Orco, Vignali.Centrocampisti – Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo SenaAttaccanti – Galabinov, Gyasi, Saponara, Verde, Agudelo.

