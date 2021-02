Convocati Genoa per il Torino: rientri importanti per Ballardini (Di venerdì 12 febbraio 2021) Davide Ballardini ha diramato la lista dei Convocati per la gara di domani contro il Torino: ecco l’elenco dei calciatori a disposizione Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Torino. Out Badelj, tornano Zapata, Pjaca, Masiello e Shomurodov. Portieri: Marchetti, Perin.Difensori: Criscito, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Portanova, Zapata, Zappacosta, Onguene.Centrocampisti: Behrami, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc, Czyborra.Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Davideha diramato la lista deiper la gara di domani contro il: ecco l’elenco dei calciatori a disposizione Davide, tecnico del, ha diramato la lista deiper la gara contro il. Out Badelj, tornano Zapata, Pjaca, Masiello e Shomurodov. Portieri: Marchetti, Perin.Difensori: Criscito, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Portanova, Zapata, Zappacosta, Onguene.Centrocampisti: Behrami, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc, Czyborra.Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Leggi su Calcionews24.com

