Consigli Fantacalcio 22^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l'appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 22^ Giornata di Serie A che inizierà con l'anticipo del venerdì sera tra Bologna e Benevento. Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 22^ Giornata di Serie A:

Bologna-Benevento. Nuovo weekend lungo di campionato che inizia dall'Emilia nella sfida tra due squadre in acque relativamente tranquille. Pronostico sbilanciato dalla parte dei felsinei: da Barrow e Sansone si attendono conferme, Soriano è la solita certezza, Skov Olsen deve invece ancora dimostrare affidabilità. Dominguez ha il guizzo negli ultimi 20 metri, Schouten la continuità di rendimento. Tra i difensori, Tomiyasu non si discute mentre ...

