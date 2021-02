Confindustria Napoli: Legge di Bilancio 2021, le novità per le Pmi. Lunedì 15 incontro online (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Legge di Bilancio 2021, novità fiscali per le imprese”: è il tema del webinar in programma Lunedì 15 febbraio con inizio alle ore 10,30. Nel corso dell’evento saranno approfondite le principali misure per le imprese previste dalla Legge di Bilancio. Introdurranno i lavori Il presidente dell’Unione Industriali Napoli, Maurizio Manfellotto, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, Gabriella Alemanno, il vice presidente agli Affari economici, politica industriale e competitività di Unione Industriali Napoli, Carlo Palmieri, la vice presidente della Piccola Industria di Confindustria Campania con delega al Fisco, Anna Del Sorbo. Seguiranno gli interventi dei relatori Giovangiuseppe De Luca e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) “difiscali per le imprese”: è il tema del webinar in programma15 febbraio con inizio alle ore 10,30. Nel corso dell’evento saranno approfondite le principali misure per le imprese previste dalladi. Introdurranno i lavori Il presidente dell’Unione Industriali, Maurizio Manfellotto, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, Gabriella Alemanno, il vice presidente agli Affari economici, politica industriale e competitività di Unione Industriali, Carlo Palmieri, la vice presidente della Piccola Industria diCampania con delega al Fisco, Anna Del Sorbo. Seguiranno gli interventi dei relatori Giovangiuseppe De Luca e ...

