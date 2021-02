Conferenza stampa Pirlo: “Bonucci e Ramsey non al meglio. Ecco chi gioca” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Conferenza stampa Pirlo – Domani ci sarà Napoli-Juventus alle 18.00 allo Stadio Maradona. Pirlo sfida il suo amico Gattuso. I bianconeri dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, devono recuperare punti in campionato. Come ogni vigilia di campionato, il tecnico ha parlato ai microfoni dei giornalisti in Conferenza stampa. Di seguito le parole di Pirlo. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico NAPOLI – “Come la Supercoppa? Sì, stile Supercoppa. Importante per tutte e due le squadre. Napoli-Juve è sempre una grande partita, ci sarà anche grande tensione per l’importanza dei tre punti. Veniamo da un buon momento, loro magari un po’ meno dopo la sconfitta dell’altra sera. Partita talmente importante che la posta ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 12 febbraio 2021)– Domani ci sarà Napoli-Juventus alle 18.00 allo Stadio Maradona.sfida il suo amico Gattuso. I bianconeri dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, devono recuperare punti in campionato. Come ogni vigilia di campionato, il tecnico ha parlato ai microfoni dei giornalisti in. Di seguito le parole di, le parole del tecnico NAPOLI – “Come la Supercoppa? Sì, stile Supercoppa. Importante per tutte e due le squadre. Napoli-Juve è sempre una grande partita, ci sarà anche grande tensione per l’importanza dei tre punti. Veniamo da un buon momento, loro magari un po’ meno dopo la sconfitta dell’altra sera. Partita talmente importante che la posta ...

