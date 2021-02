Conferenza stampa Pioli: «Vogliamo riportare in alto il Milan. Rinnovi? Siamo fiduciosi» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico del Milan alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan: queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SULLA PARTITA DI DOMANI: «La preparazione è stata fatta per arrivare pronti e determinati alla gara di domani. Un avversario che ci aveva creato difficoltà e che gioca un calcio moderno, dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello». Rinnovi CALHANOGLU E DONNARUMMA – «La cosa importante è che tutti i nostri dirigenti hanno già detto la loro in modo convincente, Siamo fiduciosi e speranzosi di proseguire il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021): le parole del tecnico delalla vigilia della sfida contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni Stefanoha parlato inalla vigilia di Spezia-: queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SULLA PARTITA DI DOMANI: «La preparazione è stata fatta per arrivare pronti e determinati alla gara di domani. Un avversario che ci aveva creato difficoltà e che gioca un calcio moderno, dovremo mettere in campo una prestazione dilivello».CALHANOGLU E DONNARUMMA – «La cosa importante è che tutti i nostri dirigenti hanno già detto la loro in modo convincente,e speranzosi di proseguire il ...

DIRETTA Spezia - Milan, Pioli: 'Contento delle parole di Gazidis' DIRETTA

Spezia - Milan, vigilia di campionato per i rossoneri: il tecnico Stefano Pioli parla in conferenza stampa del prossimo match Il Milan si prepara alla gara di domani sera in campionato in trasferta contro lo Spezia. Snodo cruciale per i rossoneri che non possono sbagliare, a una settimana ...

