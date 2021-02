“Condor” è il nuovo singolo Roberto Angelini

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Esce oggi, venerdì 12 febbraio,, ildi: un brano potente e liberatorio che segna un ulteriore passo di avvicinamento al suo prossimo album di inediti. Alsi accompagna anche la pubblicazione di un videoclip diretto da Francesco Cabras e Alberto Molinari, girato negli splendidi territori della Regione Basilicata e realizzato in collaborazione con Power Creative, società di produzione audiovisiva, e con l’associazione Making of, organizzatrice del Matera Film Festival. Autore, chitarrista e produttore tra i più apprezzati della scena musicale italiana, con una carriera televisiva ormai quasi decennale – dapprima su Rai3 con “Gazebo” poi su La7 con “Propaganda Live” – che ha consacrato la sua popolarità, lo scorso dicembre ...

italia_rock : “CONDOR” il nuovo singolo e videoclip di ROBERTO ANGELINI. via @italia_rock - JamSession20 : 'CONDOR”, il nuovo singolo di ROBERTO ANGELINI: un brano potente e liberatorio che segna un ulteriore passo di avvi… - Lostingroove : “Condor”, il nuovo singolo di Roberto Angelini - IndieForBunnies : Guarda il video di 'Condor', il nuovo singolo di #RobertoAngelini | IndieForBunnies - tranviadeseo : @evbdwantstobeus @anxietyball19 E te credo, senza di voi stava di nuovo ad elemosinare le chiavi di casa a Condor ?? -

