Concorso straordinario, si riparte con le prove scritte. Sedi d’esame candidati, aggiornato: nuovo avviso Emilia Romagna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Concorso straordinario, finalizzato all'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, riparte con le nuove date. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il, finalizzato all'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno,con le nuove date. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario, si riparte con le prove scritte. Sedi d’esame candidati, aggiornato: nuovo avviso Emilia Ro… - PacificoTweet : Concorso straordinario sostegno, #Anief avvia il ricorso per gli iscritti al TFA Sostegno esclusi dalla presentazio… - moliseweb : Concorso straordinario, tampone negativo per partecipare? nuova nota Ministero, modello autocertificazione e note U… - zazoomblog : Concorso straordinario tampone negativo per partecipare? NUOVA nota Ministero modello autocertificazione e note USR… - ilfaroonline : Scuola, #Anief: “#Incostituzionale escludere dal #Concorso_Straordinario il TFA Sostegno” -