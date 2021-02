Concorso straordinario, nel 2021 probabile assunzione per 29.000 docenti. Elenco per regione e classe di concorso di posti già accantonati dal 2020 (Di venerdì 12 febbraio 2021) concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: le prove scritte riprenderanno il 15 febbraio per concludersi il 19. Quattro giorni di prove per circa 6.000 candidati, rimasti bloccati nella prima parte della procedura causa emergenza Covid. Seguiranno poi le correzioni, da remoto e quindi la pubblicazione delle graduatorie. Ancora nessuna data invece per le prove suppletive. A settembre potrebbero essere circa 29.000 i docenti assunti da questo canale, su 32.000 posti disponibili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021)per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprilee DD n. 783 dell'08 luglio: le prove scritte riprenderanno il 15 febbraio per concludersi il 19. Quattro giorni di prove per circa 6.000 candidati, rimasti bloccati nella prima parte della procedura causa emergenza Covid. Seguiranno poi le correzioni, da remoto e quindi la pubblicazione delle graduatorie. Ancora nessuna data invece per le prove suppletive. A settembre potrebbero essere circa 29.000 iassunti da questo canale, su 32.000disponibili. L'articolo .

