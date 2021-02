Concorso straordinario insegnanti: l’agonia continua con disparità di trattamento. Lettera (Di venerdì 12 febbraio 2021) inviata da Carlo Andreoli - Da lunedì 15 inizierà la prosecuzione delle prove sospese a novembre.…ma con quali differenze?! Ad anno scolastico inoltrato, durante la terza settimana di didattica in presenza (con maggiori rischi di aver contratto il virus), durante la settimana di fine quadrimestre con verifiche da svolgere e da correggere in vista di tutti gli scrutini (io personalmente ho 9 classi, quindi più di 200 alunni), ma vi è anche una novità: ci viene richiesto un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la prova da sostenere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) inviata da Carlo Andreoli - Da lunedì 15 inizierà la prosecuzione delle prove sospese a novembre.…ma con quali differenze?! Ad anno scolastico inoltrato, durante la terza settimana di didattica in presenza (con maggiori rischi di aver contratto il virus), durante la settimana di fine quadrimestre con verifiche da svolgere e da correggere in vista di tutti gli scrutini (io personalmente ho 9 classi, quindi più di 200 alunni), ma vi è anche una novità: ci viene richiesto un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la prova da sostenere. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario insegnanti: l’agonia continua con disparità di trattamento. Lettera - CislNazionale : RT @cislscuola: Concorso straordinario, tampone obbligatorio per chi svolge esame in zona rossa. Nuova nota del Ministero @orizzontescuola… - orizzontescuola : Concorso straordinario, si riparte con le prove scritte. Sedi d’esame candidati, aggiornato: nuovo avviso Emilia Ro… - PacificoTweet : Concorso straordinario sostegno, #Anief avvia il ricorso per gli iscritti al TFA Sostegno esclusi dalla presentazio… - moliseweb : Concorso straordinario, tampone negativo per partecipare? nuova nota Ministero, modello autocertificazione e note U… -