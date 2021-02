Concorso Polizia di Stato riservato a militari per 1350 posti, prova scritta: ecco le nuove date (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicate le nuove date di svolgimento della prova scritta del Concorso Polizia di Stato per 1350 posti. Dal 1 al 5 marzo 2021 le aule dell’Ergife Palace Hotel di Roma verranno adibite per l’inizio della selezione. Ricordiamo che il bando è Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie concorsi ed esami n.38 del 15-05-2020. La procedura è riservata ai volontari delle Forze Armate. Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente trovarsi in una delle seguenti condizioni entro il termine di invio delle domande: essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicate ledi svolgimento delladeldiper. Dal 1 al 5 marzo 2021 le aule dell’Ergife Palace Hotel di Roma verranno adibite per l’inizio della selezione. Ricordiamo che il bando èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie concorsi ed esami n.38 del 15-05-2020. La procedura è riservata ai volontari delle Forze Armate. Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente trovarsi in una delle seguenti condizioni entro il termine di invio delle domande: essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al ...

InforGiovani : #PoliziadiStato, #concorso per 1.000 allievi vice ispettori con #diploma. Le domande possono essere presentate fin… - SindacatoAdP : 12 febbraio 2021. Si pubblica il decreto relativo al nuovo diario della prova scritta del concorso pubblico, per es… - minGiustizia : Tutti i dettagli sullo scorrimento della graduatoria del concorso per allievo agente del Corpo della Polizia Penite… - GruppoIeC : Corigliano-Rossano, polizia locale: tanti gli inabili al servizio esterno, al via il concorso a comandante -… - CISL_FNS : Ultima edizione corso formazione “quota B” concorso V. Sovrintendenti -