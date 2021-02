Concorso docenti: nuove indicazioni per lo svolgimento delle prove (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arrivano novità per quanto riguarda il Concorso straordinario dei docenti. Attraverso la nota n. 232 dell’11 febbraio, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali di aver ottenuto parere favorevole da parte dal CTS, affinché si possa utilizzare il medesimo protocollo adottato durante le prove di ottobre e novembre. Concorso straordinario docenti: quali sono Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arrivano novità per quanto riguarda ilstraordinario dei. Attraverso la nota n. 232 dell’11 febbraio, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali di aver ottenuto parere favorevole da parte dal CTS, affinché si possa utilizzare il medesimo protocollo adottato durante ledi ottobre e novembre.straordinario: quali sono

