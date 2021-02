Concessioni balneari, chiesta la nomina dei commissari al presidente Solinas (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 40 times, 40 visits today) Notizie Simili: Concessioni in Gallura, dal Consiglio di Stato una… Presentato il programma della Lista civica Tempio… Dopo la sentenza del Tar sulle ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 40 times, 40 visits today) Notizie Simili:in Gallura, dal Consiglio di Stato una… Presentato il programma della Lista civica Tempio… Dopo la sentenza del Tar sulle ...

uolller : RT @GabrieleIuvina1: Contenti? Io si. @ardigiorgio puoi inviare la sentenza in quel di Lecce. Questo é diritto, self executing. Balneari,… - GianmarcoGirot1 : RT @GabrieleIuvina1: Contenti? Io si. @ardigiorgio puoi inviare la sentenza in quel di Lecce. Questo é diritto, self executing. Balneari,… - AttilaAzureRive : RT @GabrieleIuvina1: Contenti? Io si. @ardigiorgio puoi inviare la sentenza in quel di Lecce. Questo é diritto, self executing. Balneari,… - franzkrieg79 : RT @GabrieleIuvina1: Contenti? Io si. @ardigiorgio puoi inviare la sentenza in quel di Lecce. Questo é diritto, self executing. Balneari,… - stormi1904 : RT @GabrieleIuvina1: Contenti? Io si. @ardigiorgio puoi inviare la sentenza in quel di Lecce. Questo é diritto, self executing. Balneari,… -