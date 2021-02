Comune | mancano 117 | 5 milioni nel fondo spese legali | ' Così si rischia il dissesto'

anconafilippo : RT @PalermoToday: Bilancio del Comune in squilibrio, all'appello mancano 30 milioni: 'E' il preludio al dissesto' - PalermoToday : Comune, mancano 117,5 milioni nel fondo rischi spese legali: 'Si può precipitare verso il dissesto'… - Palermer : ROSALIO - Mancano 117,5 milioni al @ComunePalermo, rischia il dissesto - - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Comune di Domodossola: mancano all'appello 11 dipendenti - vco24news : Comune di Domodossola: mancano all'appello 11 dipendenti -

Ultime Notizie dalla rete : Comune mancano

Live Sicilia

... è crisi politica 31 dicembre 2020 Imprese fuori dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti? 'Così la Tari aumenterà' 27 gennaio 2021 Bilancio delin squilibrio, all'appello30 ...Via Paleocapa, corso Mazzini, via Nizza, corso Vittorio Veneto, via Paleocapa, Corso Cristoforo Colombo, via Aurelia,di Vado e poi il ritorno in via Paleocapa.30 giorni alla Savona ...Ha davvero fallito Rocco Commisso? La domanda di Ludwigzaller La piazza calcistica fiorentina prende di mira, non sempre a ragione, i calciatori e gli allenatori, ma anche i presidenti ne sono vittime ...Una relazione della Ragioneria generale del Comune di Palermo, inviata all’Avvocatura, al Segretario generale, ai Revisori dei conti, al sindaco Leoluca Orlando e al Consiglio comunale formalizza che ...