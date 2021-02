Commissione UE autorizza aiuti italiani a benzinai

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lahato, ai sensi della normativa UE suglidi Stato, un regime italiano da 4 milioni di euro a sostegno delle PMI e delle micro imprese che forniscono servizi di distribuzione di carburante sulle autostrade italiane del Paese. Il regime di sostegno, sotto forma di sussidi diretti, è statoto nell’ambito del quadro temporaneo suglidi Stato in vigore nel contesto della crisi pandemica. Lo scopo della misura – che non si applica alle stazioni di servizio gestite direttamente da società petrolifere integrate, nè alla gestione congiunta di attività di rifornimento e ristorazione – è alleviare la carenza di liquidità che le aziende interessate devono affrontare a causa delle restrizioni ai viaggi imposte dalle autorità italiane per limitare la ...

La Commissione ha ritenuto che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo (in particolare, l'aiuto non supererà 1,8 milioni di euro per impresa, e l'aiuto sarà concesso entro il 31 dicembre 2021). La Commissione ha autorizzato, ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 4 milioni di euro a sostegno delle PMI e delle micro imprese che forniscono servizi di distribuzione di carburante sulle autostrade italiane.